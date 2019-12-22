شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل سفيري تنزانيا وموريتانيا المعينين لدى المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، اليوم، كلاً من سفير جمهورية تنزانيا الاتحادية المعين لدى المملكة علي جابر مواديني، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية المعين لدى المملكة سيدي عالي.

وتسلم سموه خلال الاستقبالين، نسخة من أوراق اعتمادهما سفيرين معينين لبلديهما لدى المملكة تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، متمنياً لهما دوام التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.

حضر الاستقبالين وكيل الوزارة لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | وزير الخارجية يستقبل سفيري تنزانيا وموريتانيا المعينين لدى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.