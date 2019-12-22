شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل عدداً من الدارسين بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:50 مساءً, 22 ديسمبر 2019 م المناطق - واس استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، اليوم، عدداً من الدبلوماسيين والدبلوماسيات الدارسين بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، يرافقهم مدير عام المعهد الدكتور عبدالله بن حمد السلامة.

ورحب سموه بالحضور، متمنيا لهم التوفيق والنجاح، حاثا إياهم على تنمية معارفهم ومهاراتهم وترجمة ما حصلوا عليه من العلوم في حياتهم العملية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | وزير الخارجية يستقبل عدداً من الدارسين بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.