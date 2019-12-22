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أمطار وغبار وضباب غدًا

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2019-12-22

أمطار وغبار وضباب غدًا

الأرصاد كشفت تفاصيل الحالة الجوية

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها للطقس ليوم غد الاثنين.

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وتوقعت الأرصاد استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان وعسير والباحة وامتدادها إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقعت الأرصاد، تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

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