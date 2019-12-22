2019-12-22

ريان الشهراني يحقق المركز الثالث عالميًّا في الخوارزمي الصغير

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - خميس مشيط

حقق الطالب ريان بن خالد الشهراني، من مدارس صدى الإبداع بمحافظة خميس مشيط، صباح اليوم الأحد، المركز الثالث على مستوى العالم في مسابقة الخوارزمي الصغير.

جدير بالذكر أن المسابقة أقيمت في دولة تايلاند، وشاركت فيها 24 دولة.

“متابعات الخليج 365” تتقدم بالتهنئة للطالب ريان ووالديه، سائلين الله له دوام التوفيق والسداد.

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