سبب تراجع سهم أرامكو

2019-12-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

ارتفعت سوق الأسهم السعودية لليوم السادس على التوالي، اليوم الأحد، بفضل مكاسب شركات البتروكيماويات رغم ضغوطات سهم أرامكو.

وارتفع مؤشر بورصة السعودية 0.1%، وزاد سهم مصرف الراجحي 0.6%، وسهم شركة الصناعات الوطنية (تصنيع) 4.3%، ومن بين الأسهم الأخرى زاد سهم الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عشرة بالمائة، بعد أن أوصى مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية ريالًا واحدًا للسهم عن النصف الثاني.

ولكن سهم أرامكو السعودية نزل لليوم الرابع على التوالي وأغلق منخفضًا 0.6%، عند 35.3 ريال (9.41 دولار).

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وفي الأسبوع الماضي أدرجت أسهم أرامكو على مؤشرات إم إس سي آي وتداول وفوتسي، حيث بلغت قيمة التداولات على سهم أرامكو 1.15 مليار ريال، بأحجام تداول 32.8 مليون سهم.

ونجح مؤشر سوق الأسهم السعودية في الإغلاق على مكاسب رغم ضغوطات تراجع سهم أرامكو، حيث أنهى مؤشر تاسي تعاملات الأحد على ارتفاع طفيف بنسبة 0.11%، إلى مستوى 8300 نقطة.

وعزا الرئيسُ التنفيذي لإدارة الثروات في وثيق للخدمات المالية، هشام أبو جامع، في تصريحات إلى “العربية”، تراجع سهم شركة أرامكو خلال الأيام الماضية إلى الضغوط التي يتعرض لها السهم في أيام التداول الأولى.

ورجح أبو جامع ارتداد سعر سهم أرامكو في الفترة القصيرة القادمة.

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