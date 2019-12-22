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شكرا لقرائتكم هيئة الرياض تواصل تنفيذ برنامجي حصين ولحمة وطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
هيئة الرياض تواصل تنفيذ برنامجي حصين ولحمة وطن
لبث رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
متابعات الخليج 365 - الرياض
تواصل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض تنفيذ برنامج حصين، وبرنامج لحمة وطن، في عدد من الأسواق والمجمعات التجارية وذلك في إطار الأعمال التوعوية لفرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض.
وقام المركز الإشرافي وسط ٢ بتوزيع عدد من اللوحات والبنرات التوعوية في الأسواق والمجمعات التجارية والأماكن العامة والتي تتضمن إصدارات الرئاسة العامة من بطاقات توعوية ووسائل توجيهية لمادة حصين ولحمة وطن بطريقة تقنية إلكترونية ذكية عبر أيقونة للمسح الضوئي (باركود) الذي يحتوي على مقاطع توعوية (بطاقات – انفوجرافيك).
وتهدف هذه البرامج إلى بث رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين كافة شرائح المجتمع وتعزيز الأمن الفكري والوسطية والاعتدال والمساهمة في محاربة التطرف والغلو، كما تساهم في التوعية بأخطار الجرائم المعلوماتية والطرق المثلى للتعامل الذكي مع التقنية.
وتحظى هذه البرامج بمتابعة فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري وتوجيه ودعم الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند لخدمة الدين والوطن.
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