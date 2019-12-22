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المضلعاني: أجواء شتوية باردة وثلوج تمتد 3 أسابيع
بسبب الكتلة القطبية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الباحث المتخصص في المناخ عيد المضلعاني أن المملكة ستشهد موجة شتوية باردة قد تمتد إلى ثلاثة أسابيع.
وقال المضلعاني: تتأثر أوروبا بمرتفع جوي ضخم تبلغ قيمته 1045 مليبار بينما نلاحظ ضغطًا جويًا منخفضًا على شرق المتوسط والسعودية مما يجعلنا نتعرض للكتل القطبية.
وتابع الباحث الفلكي: أجواء شتوية باردة تنتظرنا وربما أمطار وثلوج في الفترة القادمة والتي تمتد حتى 3 أسابيع.
يأتي هذا فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، غدًا، على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.
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