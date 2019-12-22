السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة مركز جمعية الأطفال المعوقين بالرياض أقام مهرجان «فرحة طفل» احتفالا بنهاية الفصل الدراسي الأول واليوم العالمي للإعاقة، وشهد الحفل حضورا لافتا من الأطفال وأسرهم، الذين استمتعوا بنشاطات شملت فقرات وأركانا، من أبرزها ركن التصوير والرسم والزراعة.



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