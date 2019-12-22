اتفاقية لإنشاء مقر القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، في مقر الوزارة بالرياض، أمس، اتفاقية مقر القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون، بحضور قائد القيادة العسكرية الموحدة الفريق ركن عيد الشلوي، والأمين العام المساعد للشؤون العسكرية اللواء أحمد آل علي.

وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقا من قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ44 في الكويت عام 2013م، المتضمن إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، وتصديقا على قرارات وزراء الدفاع بدول المجلس في الدورة الـ12 المنعقدة بمملكة البحرين عام 2013م، المتضمنة إنشاء مقر القيادة العسكرية الموحدة، وذلك رغبة في الوصول إلى التعاون والتنسيق في مجالي الأمن والدفاع، والمحافظة على الاستقرار بدول مجلس التعاون، وتحقيق الدفاع الذاتي انطلاقا من مبدأ الأمن الجماعي.

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ونوه وزير الخارجية بخطوة التوقيع على الاتفاقية، والتي تعبر عن دعم المملكة للعمل الخليجي المشترك، وتسهيل مهمة أعمال القيادة العسكرية الموحدة التي حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على استكمال متطلباتها في إطار رؤيته المتعلقة بنقل العمل الخليجي المشترك من مرحلة التعاون إلى التكامل.

من جانبه أعرب الزياني عن شكر الأمانة العامة وامتنانها لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين، من اهتمام ورعاية للأمانة العامة، والمؤسسات والمكاتب التابعة لها التي تتخذ من الرياض مقرا لها.

وقال إن التسهيلات والدعم الذي تلقاه الأمانة العامة ومنسوبوها من الكفاءات الخليجية من حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الخارجية وأمانة مدينة الرياض كان لهما الأثر الكبير في تيسير أعمال الأمانة العامة ومهامها، مما مكنها من إنجاز واجباتها ومسؤولياتها لتعزيز العمل الخليجي المشترك، والنجاحات التي حققتها في مختلف المجالات.

وأشاد بانطلاق أعمال القيادة العسكرية الموحدة من مدينة الرياض، وما تحظى به من رعاية واهتمام من قادة دول المجلس، ومجلس الدفاع المشترك، باعتبارها منظومة عسكرية مهمة في تعزيز التعاون والتكامل الدفاعي بين الدول الأعضاء، متمنيا لقيادتها ومنسوبيها دوام التقدم والتوفيق والنجاح في تحقيق أهدافها النبيلة.