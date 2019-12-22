أمير مكة بالنيابة يشدد على أهمية تلمس احتياجات سكان المحافظات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

أكد أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بدر بن سلطان خلال ترؤسه اجتماعا بمحافظي محافظات المنطقة في مقر الإمارة بجدة أمس، على ضرورة بذل الجهد والعمل على خدمة المواطنين وإكمال مسيرة التنمية ومتابعة سير العمل في المشاريع، مشددا على أهمية خدمة سكان المحافظات والالتقاء بهم وتلمس احتياجاتهم وتسهيل معاملات المراجعين.

وناقش الاجتماع الذي يهدف إلى الاطلاع على تقارير التنمية في تلك المحافظات، الاحتياجات التنموية في المحافظات وسبل تطوير العمل الإداري والتوسع في التعاملات الالكترونية، ما يسهم في التسهيل على مراجعي المحافظات والمراكز التابعة لها.

Advertisements

ويأتي اجتماع أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بمحافظي المنطقة لتعزيز التواصل المباشر بين الإمارة والمحافظين والاطلاع بشكل دائم على تقارير التنمية في المحافظات.

من جهة ثانية استقبل الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مدير جامعة الجوف السابق الدكتور إسماعيل البشري.

وقدم شكره للدكتور البشري على الجهود التي بذلها خلال توليه إدارة الجامعة، خاصة في الفترة التي كان فيها بدر بن سلطان أميرا لمنطقة الجوف، متمنيا له التوفيق في حياته المقبلة.

بدوره عبر الدكتور البشري عن شكره وامتنانه للأمير بدر بن سلطان على هذه اللفتة التي تعد وفاء وعرفانا منه وغير المستغربة من قبله، مؤكدا أن الجامعة حظيت بدعمه حين كان أميرا للجوف، إلى جانب دعم أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف، الأمر الذي أسهم في تحولها من مراحل التأسيس إلى المنافسة بفضل من الله ثم بما وفرته قيادة هذه البلاد من إمكانات.