مزاد مجوهرات يمول برامج ابتعاث العلا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أبرمت الهيئة الملكية لمحافظة العلا اتفاقية شراكة حصرية مع بياجيه لصناعة الساعات والمجوهرات السويسرية، للتعاون خلال الموسم الثاني لـ»شتاء طنطورة.»

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو المدني، والمديرة التنفيذية لدار بياجيه شابي نوري، حيث تمثل هذه الاتفاقية بداية لشراكة طويلة الأجل تلتزم بتطوير مجتمع العلا ومواصلة بناء إرث بياجيه في المملكة.

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ومن بين المبادرات التي تتضمنها الاتفاقية إقامة مزاد خاص للساعات والمجوهرات من قبل بياجيه، حيث ستستخدم العائدات الناتجة عن المزاد لتمويل برامج الابتعاث الأكاديمية للطلاب والطالبات في العلا لتعزيز فرصهم المهنية.

وأوضح عمرو المدني أن الاتفاقية تأتي مثالا آخر على الحرص والحماسة اللذين تظهرهما العلامات التجارية العالمية للشراكة مع ما تقدمه محافظة العلا.

من جهتها عبرت شابي نوري، عن فخرها بهذه الشراكة، مشيرة إلى أن للثقافة والفن دورا جوهريا في بناء الجسور بين الشعوب والدول، ويعكس تطوير العلا وموسم «شتاء طنطورة» هذه الرؤية والنهج، مضيفة «نحن نشارك قيما مماثلة وروحا تسعى للجمع بين الناس والفن والثقافة معا، مع البناء على تراثنا القوي وبراعتنا الحرفية».