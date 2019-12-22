بحث ترتيبات شؤون حجاج الكويت وجنوب أفريقيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط بمكتبه بمكة المكرمة، مع وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت المهندس فريد عمادي، والوفد المرافق له، الترتيبات الخاصة بالحجاج والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال شؤون الحجاج، وفي مقدمتها التسهيلات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة.

إثر ذلك وقع مشاط ووكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ والتي تنظم قدوم الحجاج القادمين من الكويت وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

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من جانبه قدم عمادي شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين على ما يقدمانه من جهد كبير وخدمات جليلة تجاه ضيوف الرحمن، مؤكدا أن المشاريع العملاقة والخدمات التقنية التي تنفذها المملكة ساهمت بشكل كبير في تيسير الحج على المسلمين من جميع أنحاء العالم.

إلى ذلك استقبل نائب وزير الحج والعمرة بمكتبه بمكة المكرمة أمس، رئيس مجلس الحج والعمرة بجمهورية جنوب أفريقيا شاهين أيوب، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال شؤون الحجاج، وفي مقدمتها التسهيلات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة. ثم عقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج جمهورية جنوب أفريقيا بموسم حج 1441هـ.

إثر ذلك وقع نائب وزير الحج والعمرة، ورئيس مجلس الحج والعمرة بجمهورية جنوب أفريقيا اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ والتي تنظم قدوم الحجاج من جمهورية جنوب أفريقيا وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.