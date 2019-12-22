التقاعد تدشن حملة «صارت أسهل» في حلتها الجديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشن وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد سليمان الحمدان، البوابة الالكترونية للمؤسسة حملة «#صارت_أسهل» في حلتها الجديدة، وتطبيق الأجهزة الذكية على منصات أجهزة الجوال أبل ستور، وأندرويد، إضافة إلى اعتماد تفعيل أجهزة الخدمة الذاتية «البوابة الالكترونية» وتطبيق الأجهزة الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية، وذلك في مقر المؤسسة الرئيس بالرياض.

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وأعرب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد عن سعادته بما لمسه وشاهده من مشاريع تقنية تواكب تطلعات القيادة الكريمة، وتأتي في وقت يتزامن فيه مع إعلان الرياض عاصمة العرب الرقمية الأولى في 2020، مؤكدا أن تلك الريادة التي تتصدرها المملكة إقليميا وعالميا ما كانت لتكون إلا بما تشهده كافة قطاعات الدولة من حراك فاعل، وحضور مؤثر يثبت كفاءة الأيدي العاملة الوطنية في بلادنا في مجال التقنية، وتطويعها لتصب نتائجها في خدمة الوطن والمواطن.

من جهته أكد محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد النحاس خلال الحفل أن الحملة وما رافقها من إطلاق حزمة من المشاريع التقنية، جاءت انطلاقا من استراتيجية المؤسسة 2022، ووفقا لمسيرة التحول الرقمي التي تشهدها المؤسسة خدمة لعملائها لتيسير الحصول على الخدمات، والاطلاع على أبرز تحديثاتها وأخبارها.

وأوضح أن العمل على البوابة الالكترونية وتطبيق الأجهزة الذكية بني وفق أحدث التقنيات الرقمية المستخدمة في بناء المنصات، التي روعي فيها جودة تقديم الخدمة من خلال دمج الخدمات وتحسين عرضها للمستخدمين بمختلف شرائحهم من أفراد وجهات، حيث راعت جميع هذه المنصات تحسين تجربة العميل، وتطوير الواجهات، وتسهيل عرض الخدمات.