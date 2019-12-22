اجتماع يناقش استراتيجية عمل الهلال الأحمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ناقش اجتماع أمس برئاسة وزير الصحة، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر، الدكتور توفيق الربيعة ما أنجز من توصيات الاجتماع السابق ومتابعة سير العمل بالمبادرات التي أطلقتها الهيئة ضمن برنامج التحول الوطني والمنجزات التي تحققت خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى أبرز المشروعات التي نفذت لتحسين جودة الخدمة الإسعافية المقدمة في مناطق المملكة كافة.

واستعرض المجلس منجزات الهيئة وأبرز النتائج التي تحققت خلال عام 2019، كما اطلع أعضاء الاجتماع على المرحلة الأولى من استراتيجية عمل الهيئة وأبرز الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها خلال العام المقبل.

واطلع أعضاء المجلس على قياس مؤشرات الأداء وأبرز التحديات التي واجهت العمل الإسعافي بالهيئة خلال عام 2019، كما ناقشوا أبرز المستجدات لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.