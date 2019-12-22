4 تفسيرات لسماع صوت الحوت الأزرق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة

فيما شغل «الحوت الأزرق» اليومين الماضيين الرأي العام المحلي، وعددا من سكان دول مصر وليبيا، وذلك بعد تداول مقاطع من أمام مناطق ساحلية سمع من خلالها صوت اعتقد البعض بأنه للحوت الأزرق، اعتبره مختصون في علوم البيئة ظاهرة فلكية، مشيرين إلى وجود أربعة تفسيرات محتملة حيالها.

وفي السياق نفسه أكد الخبير والاستشاري في مجال تقييم الآثار البحرية أحمد جاد لـ»مكة»، أنه من خلال دراسات تقييم الأثر البيئي لمشروعات التنقيب عن آبار الغاز في المياه البحرية العميقة باستخدام المسح السيزمي ثبت أن من أحد أهم تلك الآثار البيئية حدوث هروب لبعض أنواع الحيتان واقترابها من الشواطئ في أماكن ليس من المعتاد أن تأتي إليها.

وأضاف «استخدام الموجات فوق الصوتية في عمليات المسح السيزمي يثير الذعر في الكائنات البحرية التي تعيش في العمق خاصة الحيتان».

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من جهته أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة ماجد أبو زاهرة أنه توجد الكثير من التسجيلات المزيفة على الانترنت ولا يمكن تحديد طبيعة ما حدث بشكل قطعي إن كان حدث فعلا لذلك لا نستطيع أن نجزم بحقيقة ما نشر أخيرا.

وأكد أنه توجد هناك ظاهرة تسمى «همهمة السماء» وهي حقيقية ومعترف بوجودها في الوسط العلمي وجرى توثيقها في مناطق عدة حول العالم منذ عام 2008.

وقال «بحسب وكالة ناسا فتلك الأصوات نتيجة انبعاثات طبيعية صادرة عن الأرض نفسها وموجودة دائما حولنا، ولكنها في الغالب دون مستوى سمع الإنسان».

ونوه إلى أن هناك تفسيرات عديدة محتملة لهذه الظاهرة، حيث يمكن أن تكون ناتجة عن النشاط الزلزالي الصغير من موجات المحيط الطويلة تؤثر على قاع البحر، وهو مما يجعل كوكبنا يهتز وينتج صوت دندنة.

وأضاف أبو زاهرة «قد تكون نتيجة للضغط الجوي، ويمكن للبرق أن ينتج انبعاثات راديوية بأصوات غريبة، ويمكن أيضا للزلازل أن تنتج أصواتا مسموعة فرعية بحسب عالم الزلازل بريان ستومب من جامعة ميثوديست الجنوبية في دالاس».