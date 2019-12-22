لجنة إشرافية عليا لمعالجة التنمر في المدارس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أفصح وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عن توجه الوزارة لتشكيل لجنة إشرافية عليا في الوزارة لمعالجة أي مظاهر للتنمر في المدارس، حيث سيجري إقرار توصياتها للعمل مع إدارات التعليم في الحد من تلك المظاهر، مؤكدا أهمية الانضباط المدرسي في سير العملية التعليمية، ومسؤولية إدارات التعليم في تحقيق ذلك، من خلال الاستعداد للفصل الدراسي الثاني والعام الدراسي المقبل.

وقال خلال تفقده أمس سير الاختبارات في عدد من مدارس تبوك، ووقف على عدد من المشروعات التعليمية بالمنطقة إن الوزارة استطاعت أن تحقق أفضل المزايا للمعلمين والمعلمات من قرار تأجيل وتعديل لائحة الوظائف التعليمية؛ بما ينعكس على أداء الطالب في الصف.

كما التقى آل الشيخ خلال زياراته للمدارس بالقيادات المدرسية والمعلمين، وثمن جهودهم المميزة، واعتزاز الوزارة بما يقدمونه من أعمال ميدانية تسهم في بناء جيل يبني الوطن ويصنع مستقبله.

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من جهة أخرى وقف وزير التعليم ميدانيا على مشروع مجمع المروج التعليمي أحد المشروعات التعليمية المتعثرة في تبوك، الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه نحو 69%، وذلك ضمن زيارته الحالية للمنطقة.

واطلع على تقرير مفصل عن المشروعات التعليمية المتعثرة البالغ عددها 79 مشروعا متعثرا، ووجه بتسريع إجراءات معالجة المشروعات المتعثرة، ودراسة أسباب تعثرها السابق، وتلافي ذلك في الخطط المستقبلية لاعتماد المشروعات، مؤكدا حرص الوزارة على دعم المشاريع التعليمية في المناطق والمحافظات، وتقديم الدعم اللازم والمساندة في مواجهة التحديات التي قد تواجه تلك المشاريع.

كما تفقد آل الشيخ جامعة الأمير فهد بن سلطان بتبوك، وتجول على عدد من المرافق والمعامل ومراكز المعلومات في الجامعة، واطلع على ما تحتويه هذه المرافق من خدمات وإمكانيات تساهم في تطوير مستويات التعليم للطلاب والطالبات.

أبرز ما قاله وزير التعليم: