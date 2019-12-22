التوعية بالأمن السيبراني في سجون جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلق مركز تدريب المديرية العامة للسجون بجدة أمس برنامجا عن التوعية بالأمن السيبراني، بالتعاون مع مركز الأعمال بمعهد الإدارة العامة، بحضور قائد مركز تدريب السجون المقدم عامر آل سلطان، ومدير شؤون المتدربين بالمعهد الدكتور ياسر هوساوي.

ويهدف البرنامج إلى إكساب المتدربين القدرة على التعامل مع المعلومات في البيئة الالكترونية بطرق آمنة، من خلال الحصول على المعارف التوعوية الضرورية ذات العلاقة بالتهديدات الأمنية، إضافة إلى طرق التعامل معها عبر استخدام أساليب الدفاع المناسبة وتطبيقها بكفاءة وفاعلية.

يذكر أن البرنامج يستهدف العاملين في البيئة الالكترونية من مدنيين وعسكريين بجميع فروع المديرية العامة للسجون بالمملكة.