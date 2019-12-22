ابتكار سعودي يرفع كفاءة الألواح الشمسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

منح مكتب براءة الاختراع الأمريكي نائب مدير مركز الاقتصاد المعرفي ونقل التقنية للملكية الفكرية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الدكتور حسين باصي براءة اختراع أخيرا عن ابتكار يرفع كفاءة عمل الألواح الشمسية في توليد الطاقة بنسبة تصل إلى 25% أكثر مما هي عليه الآن، من خلال 4 تحسينات أجراها عليها.

وأوضح باصي لـ»مكة» أن التقدم بطلب لمنح براءة اختراع يستغرق غالبا عامين حتى تمنح، ولكنها تمنح في بعض الحالات في مدة أقصر، وذلك حين تكون براءة الاختراع المقدمة قوية ومتميزة، وهذا ما حدث مع براءة الاختراع التي قدمها، والتي منحت له خلال سنة واحدة، وسيتم إدراجها في قواعد بيانات براءات الاختراع للمكتب الأمريكي في فبراير المقبل.

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ونوه باصي إلى أن هذه هي براءة الاختراع الخامسة التي تمنح له، وسبقتها براءة اختراع منحت له قبل 3 أشهر، وسجلت في مكاتب براءات الاختراع، السعودية والأمريكية والأوروبية، كما منحت له براءة اختراع أخرى عام 2013م، ولديه 12 طلبا مقدما لتسجيل براءات اختراع أخرى.

وأشار إلى أن جميع براءات الاختراع تصب في مجال الطاقة المتجددة وتحسين استخدامها، وأنه تواصل مع الجهات والشركات المشغلة لمشاريع الطاقة الشمسية لإطلاعهم على أهمية الابتكار وفائدته لهم، إذ يرفع من كفاءة توليد الألواح للطاقة الشمسية حتى 25%، وهي نسبة جيدة ومؤثرة اقتصاديا، وأبدت هذه الجهات اهتماما بالغا بالابتكار، ولكن لم تتم ترجمة هذا الاهتمام لتعاون فعلي بعد.

أبرز مميزات الابتكار: