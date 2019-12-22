استحداث بكالوريوس الإدارة العامة بتقنية القطيف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ القطيف

وافقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص «الإدارة العامة» في الكلية التقنية بمحافظة القطيف في الفترة المسائية ابتداء من الفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1442، بعد استكمال متطلبات التشغيل.

واشترطت الكلية للراغبين في الالتحاق بالبرنامج ألا يكون ممن قبل في برنامج خادم الحرمين الشريفين لإعداد المدربين التقنيين أو بكلية المدربين التقنيين، وحاصلا على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادلها في مجال التخصص.