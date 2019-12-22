أتالانتا يلقن ميلان درسا قاسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لقن أتالانتا ضيفه ميلان درسا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 5-0 خلال المباراة التي جمعتهما أمس في المرحلة الـ17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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وسجل أهداف أتالانتا أليخاندرو جويمز وماريو بازاليتيشوجوسيب إيليشيش (هدفين) ولويس مورييل.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس محققا انتصاره التاسع في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 4 مباريات والتعادل في مثلها.

في المقابل توقف رصيد ميلان عند 21 نقطة في المركز العاشر متلقيا هزيمته الثامنة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 3 مباريات والتعادل في 3 مواجهات.