السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - روما
لقن أتالانتا ضيفه ميلان درسا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 5-0 خلال المباراة التي جمعتهما أمس في المرحلة الـ17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسجل أهداف أتالانتا أليخاندرو جويمز وماريو بازاليتيشوجوسيب إيليشيش (هدفين) ولويس مورييل.
ورفع أتالانتا رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس محققا انتصاره التاسع في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 4 مباريات والتعادل في مثلها.
في المقابل توقف رصيد ميلان عند 21 نقطة في المركز العاشر متلقيا هزيمته الثامنة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 3 مباريات والتعادل في 3 مواجهات.
كانت هذه تفاصيل خبر أتالانتا يلقن ميلان درسا قاسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.