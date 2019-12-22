شاه يعيد المجحد لتدريبات الأخضر الأولمبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انخرط لاعب خط الوسط محمد المجحد بالتدريبات الجماعية للمنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاما بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي أجراه خلال الأيام الماضية برفقة الجهاز الطبي.

وكان المدير الفني للمنتخب، سعد الشهري أجرى مناورة على كامل مساحة الملعب بهدف تطبيق اللاعبين للتمارين التكتيكية التي تم العمل عليها خلال اليومين الماضيين، وذلك في الحصة التدريبية التي جرت على الملعب الرديف لملعب شاه علم، ضمن المعسكر الإعدادي بماليزيا في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاما 2020 التي ستقام في يناير المقبل بتايلاند، وتؤهل لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

يذكر أن المنتخب السعودي يلعب في البطولة ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا، اليابان وسوريا وقطر.