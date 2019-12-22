بطولة لكمال الأجسام بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن الاتحاد السعودي لكمال الأجسام تنظيم بطولة السعودية المفتوحة للمواطنين والمقيمين خلال الفترة من 19 إلى 21 مارس المقبل في الرياض بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكمال الأجسام.

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وستشهد البطولة التي سيحكمها طاقم من الحكام الدوليين والسعوديين المنافسة على 4 فئات رئيسة، هي: كمال الأجسام، وكلاسك كمال الأجسام، والفيزيك، والمسكلر فيزيك.

وستكون المنافسة في فئة كمال الأجسام على 4 أوزان رئيسة (تحت 70 كجم، تحت 80 كجم، تحت 90 كجم، فوق 90 كجم)، فيما ستقام منافسات فئة كلاسك كمال الأجسام على 3 أطوال رئيسة (173 سم ـ زيادة في الوزن 3 كجم، 178 سم ـ زيادة في الوزن 5 كجم، فوق 178 سم ــ زيادة في الوزن 8 كجم)، كما ستنافس فئة الفيزيك على 4 أطوال (طول حتى 170 سم، وحتى 173 سم، وحتى 178 سم، وفوق 178 سم)، فيما ستقام فئة الفيزيك على طول واحد مفتوح.

وتم رصد مكافآت مالية للمراكز الأولى والثانية والثالثة من كل فئة، بالإضافة إلى جوائز بطل الأبطال.