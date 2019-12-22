الأهلي والاتحاد يطمحان لذهب طاولة آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله أمين - جدة

انطلقت أمس بمشاركة فريقي الأهلي والاتحاد، بطولة أندية غرب آسيا الثالثة لكرة الطاولة التي يستضيفها نادي سار البحريني حتى 25 ديسمبر الحالي.

وينافس على اللقب 12 فريقا قسمت إلى 4 مجموعات، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور ربع النهائي.

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وضمت المجموعة الأولى، الاتحاد السعودي والسيب العماني والسليمانية العراقي، فيما ضمت الثانية، المفرق الأردني والبحرين البحريني وشباب الأمعري الفلسطيني.

وجاء في المجموعة الثالثة، البيشمركة العراقي والأهلي السعودي وسار البحريني.

أما المجموعة الرابعة فضمت الوصل الإماراتي والفحيحيل الكويتي وعالي البحريني.