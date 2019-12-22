دوريات مرورية سرية لمنع تجاوزات الاختبارات في مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

نشرت إدارة مرور العاصمة المقدسة 120 من منسوبيها ما بين أفراد وضباط في الميدان لمتابعة تطبيق الخطة الخاصة بفترة اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام. واشتملت الخطة على تواجد الدوريات الرسمية والدراجات النارية في كافة الميادين والتقاطعات المهمة التي تضم مجمعات المدارس، لمتابعة الحركة المرورية ومنع الوقوف الخاطئ الذي يؤثر على انسيابية الحركة.

وأوضح مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي أن الخطة المرورية الخاصة بفترة الاختبارات ضمت دوريات رسمية ومرورا سريا وبحثا وتحريا، لافتا إلى أن الخطة تهدف إلى متابعة الحركة على الطرق الدائرية، وتنظيم الحركة في الإشارات الضوئية، وتسهيل دخول الطلاب والطالبات إلى مدارسهم، إضافة للحرص على ضبط النظام ومنع التجاوزات بعد نهاية الاختبارات، وكذلك سرعة مباشرة الحوادث المرورية والعمل على إنهاء الإجراء إذا كان أحد أطرافها من الطلبة، مبينا أن من الأهداف الحرص على متابعة المنطقة المركزية على مدار الساعة، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في كل ما يخدم تسهيل مهامهم خلال هذه الفترة بالذات.