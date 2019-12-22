ترمب يدعو جونسون للبيت الأبيض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لندن أفادت تقارير إخبارية بريطانية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لزيارته في البيت الأبيض. وذكرت صحيفة «صنداي تايمز» أنه تمت دعوة رئيس الوزراء للقيام بزيارة رسمية للولايات المتحدة برفقة خطيبته كاري سيموندز، بالتزامن مع البدء الرسمي للمفاوضات التجارية عبر المحيط الأطلسي بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي في 31 يناير. ونقلت الصحيفة عن مصادر في «داوننج ستريت» أنه لم يتم بعد إجراء مشاورات رسمية مع البيت الأبيض حول موعد الزيارة. وذكرت «ديلي ميلي» أن جونسون لن يتعجل في قبول الدعوة، في ظل إجراءات حجب الثقة والعزل الدائرة ضد ترمب في الكونجرس.



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