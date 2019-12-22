8 قتلى بسيارة مفخخة في الصومال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مقديشو أعلنت الشرطة الصومالية أمس مقتل 8 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة كانت تستهدف مسؤولا كبيرا بالجيش. وأوردت وكالة أنباء بلومبيرج الأمريكية أن السيارة المفخخة انفجرت خارج فندق في جالكاكيو، حيث كان قائد القوات البرية الصومالية البريجدير جنرال عبدالحميد محمد ديرير يعقد اجتماعا مع مسؤولين، وفقا لما ذكره جاما حسن علي، ضابط بالشرطة المحلية.



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