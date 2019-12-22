ولاية ثانية لغني في رئاسة أفغانستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات الأفغانية أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 سبتمبر الماضي تظهر فوز الرئيس الحالي أشرف غني بولاية ثانية بحصوله على 50.64% من الأصوات.

وأوضحت رئيسة اللجنة حوا علم نورستاني أمس أن المرشح عبدالله عبدالله، المنافس الأبرز لغني، حصل على 39.5% من الأصوات.

وسبق أن تم إرجاء إعلان النتائج أكثر من مرة بسبب مخاوف تتعلق باتهامات بحدوث تزوير، حيث حاول عبدالله التشكيك في عملية فرز الأصوات. ولم تعلن اللجنة المستقلة موعدا لإعلان النتائج النهائية رسميا.