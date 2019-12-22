كيم يعقد اجتماعا عسكريا قبل مهلة أمريكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقد الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونج أون اجتماعا لكبار المسؤولين العسكريين لبحث سبل تعزيز القدرات العسكرية لبلاده، قبل انتهاء المهلة النهائية وهي نهاية العام التي حددتها بيونج يانج لواشنطن للتخلي عن سياساتها العدائية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس إن كيم بحث «قضايا مهمة للتحسين الحاسم للدفاع الوطني الشامل والقضايا الأساسية من أجل دعم الإسراع في تنمية القدرات العسكرية للدفاع عن النفس».

وذكر التقرير أنه قدم تحليلا حول الوضع الداخلي والخارجي المعقد، قائلا إن الاجتماع سيتخذ قرارا حول إجراءات تنظيمية وسياسية مهمة وخطوات عسكرية لتعزيز القوات المسلحة للبلاد بشكل كامل.