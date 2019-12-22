أوابك تدعو لاستمرار التعاون المشترك لضمان استقرار أسواق النفط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الكويت

دعت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، في اجتماعها بالكويت أمس إلى استمرار التعاون المشترك بين المنتجين لضمان استقرار أسواق النفط مستقبلا.

وقال وزير النفط، وزير الكهرباء والماء الكويتي، الدكتور خالد الفاضل إن الطاقة الأحفورية ستبقى محور الاهتمام العالمي، إذ ستشكل نحو 75% من مزيج الطاقة العالمي بحلول عام 2035، وفقا لتوقعات منظمة (أوابك).

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وشدد الفاضل، خلال كلمته في الاجتماع الـ103 للمنظمة، على أهمية استمرار الجهود المشتركة لضمان استقرار أسواق النفط خلال الفترة المقبلة.

وأشاد بالدور الذي تؤديه (أوابك) في تعزيز التعاون العربي في مختلف مجالات الطاقة وضمان التقدم والازدهار لدول وشعوب المنظمة.

وأفاد بأن الاجتماع الـ103 للمنظمة يأتي في ظل عدد من التطورات العالمية التي تشهدها صناعة النفط والغاز، والتي كان آخرها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنعقد في مدريد أخيرا.

وذكر أن الاجتماع يعقد في أعقاب لقاءات دولية مهمة، مثل الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوابك) الذي عقد أخيرا في مدينة فيينا واتفق فيه على زيادة مستوى الخفض لإنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يوميا بداية من يناير المقبل.