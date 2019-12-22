وفاة شخص وإصابة 32 في حريق بفندق كوري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جوانجو

توفي شخص وأصيب نحو 32 فيما يبدو أنه حريق متعمد في فندق صغير في مدينة جوانجو، بإقليم «ساوث جيولا» الكوري الجنوبي، طبقا لما ذكرته شبكة «كيه بي إس وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية.

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وذكرت سلطات الإطفاء أن الحريق نشب في فندق مكون من خمسة طوابق في المدينة الواقعة جنوب غرب البلاد وتم إخماده خلال 30 دقيقة.

ومن بين 32 شخصا مصابا، تم إرسالهم إلى مستشفيات، يوجد 14 في حالة حرجة.

واحتجزت الشرطة شخصا يشتبه بتورطه في إشعال الحريق بشكل متعمد، تردد أنه كان في الطابق الثالث من الفندق، عندما نشب الحريق، وأفادت أنباء بأن المشتبه به أبلغ الشرطة أنه أشعل الحريق.