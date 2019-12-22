فيس بوك توقف رقم هاتف المستخدم في تحديد الأصدقاء المقترحين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أوقفت شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك استخدام رقم الهاتف الذي يدخله المستخدم أثناء عملية تسجيل الحساب كجزء من عملية تحقق من الهوية ذات عاملين، في تحديد المستخدمين الذي يفترض أن المستخدم يعرفهم، وبالتالي تقترحهم فيس بوك عليه باعتبارهم أصدقاء مقترحين.

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وأشار موقع سي نت دوت كوم إلى تقارير إعلامية صدرت في وقت سابق من العام الحالي وأشارت إلى أن فيس بوك تستخدم بيانات عملية التحقق من الهوية ذات العاملين، مثل أرقام الهواتف أو عناوين البريد الالكتروني في إرسال إعلانات موجهة إلى المستخدمين.

ومنذ يونيو الماضي توقفت فيس بوك عن استخدام أرقام الهواتف في تحديد جمهور الإعلانات، والآن ستتوقف عن استخدام هذه المعلومة في اقتراح أصدقاء على المستخدم، في إطار التسوية التي توصلت إليها شبكة التواصل الاجتماعي مع هيئة الاتصالات الاتحادية لحماية خصوصية المستخدمين، وهي التسوية التي كلفت الشبكة غرامة قياسية بلغت 5 مليارات دولار.

وقال متحدث باسم فيس بوك إنه «بناء على آراء منظمات حماية الخصوصية وأمن البيانات، بدأت في تحديث خاصية التحقق ذي العاملين، حيث لن يتم استخدام أرقام الهواتف الذي يضعها المستخدمون لاقتراح أصدقاء عليهم».