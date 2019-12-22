تخريب تمثال إبراهيموفيتش في مالمو مجددا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تعرض تمثال نجم كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش للتخريب مرة أخرى في مسقط رأسه مدينة مالمو.
ولم يتضح بعد متى وقعت عملية التخريب بالتحديد.
وقال متحدث رسمي باسم الشرطة «لم نتلق أي شكوى ولكننا نحث الناس الذين يعلمون أي شيء عن الواقعة أن يتواصلوا مع الشرطة».
وكان إعلان إبراهيموفيتش في نوفمبر الماضي عن اعتزامه شراء حصة من نادي هاماربي، أثار ردود فعل غاضبة من جانب جماهير النادي، الذي كان يلعب له، مما أدى لعمليات تخريب عدة استهدفت التمثال الخاص باللاعب.
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