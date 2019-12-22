شكرا لقرائتكم خبر عن صادم : قائد لواء الملك عبدالعزيز مرابط في الحد الجنوبي يخرج عن صمته ويوجه رسائل تحذيرية للجنود.. ويكشف ما يعانونه في ساعات القتال (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو قائد لواء الملك عبدالعزيز المرابط في الحد الجنوبي، اللواء صالح بن صبر المطيري ، وهو يوجه رسالة لزملائه في الجبهات للحفاظ على حياة المرابطين البواسل.

‫وتفصيلاً، نشر الحساب المهتم بأخبار القوات السعودية والمدون باسم “سليمان المقيم”، مقطع فيديو لكلمة القائد الفذ والذي قال فيها: “درعك وخوذتك تخليك تقاتل فترة أطول وتحافظ على حياتك بعد الله سبحانه”، مؤكداً بأن الخوذة والدرع هما من علامات الشجاعة للمقاتل المحترف لأنهما تساعدان على الاستمرار في الاشتباك والثبات، وأخذ بثأر الزملاء الشهداء رحمهم الله”.

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الصادم في الفيديو، أن قائد اللواء، حذر الجنود من صرف الذخيرة على غير الحاجة الضرورية، كاشفا أنهم يعانون في أحيان كثيرة من نقص وانعدام في الذخيرة وقت الاشتباك.

وأكد “المطيري” في رسالته للأبطال “والله ما نخشى أحداً إلا الله سبحانه وتعالى- وقدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم، بقوله “اعقلها وتوكل”، ونحن نتخذ بالأسباب ونلبس الخوذ نلبس الواقيات، ننظف سلاحنا ونجهز ذخيرتنا استعداداً لدحر للعدو” ، ونال الفيديو على إعجاب المغردين .