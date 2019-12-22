شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. سيدة تقتحم الزفاف لتقول للعريس ”أنا أحبك” ثم توجه ”ملطام” موجع للعروسة بوجهها.. شاهد ماذا حدث بعد ذلك! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت سيدة مكسيكية الفوضى في حفل زفاف اقتحمته لتقول للعريس إنها تحبه، فيما حاولت ضرب العروس على وجهها.



فأثناء أجواء رومانسية هادئة في إحياء حفل زفاف تقليدي في المكسيك، دخلت سيدة غيورة لتعبر للعريس عن حبها له لكن بطريقة أثارت الفوضى، بسبب صراخها الهستيري.



وفي مقطع الفيديو الذي انتشر لهذه اللحظة، وقفت السيدة أمام العروسين، ووجهت كلامها للعريس قائلة: «ريتشارد، لا يمكنك الزواج. أنا أحبك، لا يمكنك الزواج».



ثم هرعت نحو العروس في محاولة لضربها بينما واصلت الصراخ، فيما وقف الحضور في حالة ذهول وصدمة جراء هذه المشاجرة الغيورة.



بعدها سُمع صوت رجل يعتقد أنه العريس يقول: «خذوها خارجاً»، وفق صحيفة The Daily Mailالبريطانية.



رغم أنه في بداية مقطع الفيديو حاول 3 أشخاص، -رجلان وامرأة- إيقاف السيدة ومنعها من الدخول وهي تصرخ لكنها أفلتت من أذرعهم.



فيما أخذ رواد الشبكات الاجتماعية في تفسير سبب اقتحام العرس، إذ تكهن البعض بأن العريس رجل غير مخلص، فيما أبدى غيرهم استغراباً من العروس التي وقفت دون تحريك ساكن.





المصدر: عربي بوست

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بالفيديو.. سيدة تقتحم الزفاف لتقول للعريس ”أنا أحبك” ثم توجه ”ملطام” موجع للعروسة بوجهها.. شاهد ماذا حدث بعد ذلك!

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