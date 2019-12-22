شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح هـــــام وعاجل من ”إخوان ثابت” بشأن منتج يمني شهير ”الباركود” التابع له صنع في الإمارات..! (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن بمنتج يمني شهير أن الباركود التابع له صنع في الإمارات.

وفي حملة تحت هاشتاق #مقاطعة_البضائع_الاماراتية، كشف ناشط يمني أن منتج حليب النور من "يماني" الشهير، يرجع بار كوده لصناعة الإمارات.

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توضيح هـــــام وعاجل من ”إخوان ثابت” بشأن منتج يمني شهير ”الباركود” التابع له صنع في الإمارات..! (صور)

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وأثار هذا الأخر جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أخرج مجموعة "إخوان ثابت" الرائدة في اليمن عن صمتها سريعا والتوضيح لمستهلكيها.

واعترفت المجموعة في بيان مقتضب على تويتر أن باركوداتها لكل المنتجات منحت من شركة ذات ترخيص إماراتي منذ عشرات السنين.

لكن، وبحسب البيان، فإن الصناعات وطنية ويمنية رائدة ومضمونة، وذلك لا يعني أنها صنعت في الإمارات.

وتابعت الشركة في نهاية البيان بالقول إن الشركة تفخر بمنتجاتها وهي ذات صناعة يمنية في مصانعها المحلية.

يذكر أن شركة إخوان ثابت تعرضت للقصف مرارا، سواء من الطيران الإماراتي أو من مدافع وصواريخ الحوثيين، وهي تقع على خط النار في الحديدة، وسبق أن توقفت عن العمل لأشهر، مع اشتداد المعارك.

ودشن ناشطون يمنيون قبل أسابيع حملات مقاطعة للبضائع الإماراتية لقيت دعم سعودي سخي، بعد دخول مخدرات من الإمارات إلى السعودية، الأمر الذي فجر جدلا واسعا استدعى تدخل السلطات العليا في البلدين.

المصدر: تعز أونلاين