بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس، في القاهرة، اليوم الأحد، التطورات في ليبيا.
وعقد الوزيران، بمطار القاهرة، جولة مباحثات لاستعراض ملف علاقات التعاون بين مصر واليونان، وآخر التطورات بشأن الأزمة الليبية والاتفاق التركي مع حكومة «الوفاق» الليبية برئاسة فايز السراج، بشأن ترسيم الحدود البحرية، وما سببته من توتر متصاعد مع أنقرة.
وجاءت هذه المباحثات، في إطار المشاورات المستمرة بين مصر واليونان على كافة المستويات.
وكان وزير الخارجية اليوناني زار مصر أول ديسمبر الحالي لبحث الجوانب المختلفة للعلاقات الثنائية وسبل تطويرها، ومجمل تطورات الأوضاع الإقليمية، وسائر ملفات المنطقة والتطورات في شرق البحر المتوسط.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرا الخارجية المصري واليوناني يبحثان آخر التطورات في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.