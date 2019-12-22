وزيرا الخارجية المصري واليوناني يبحثان آخر التطورات في ليبيا

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس، في القاهرة، اليوم الأحد، التطورات في ليبيا.

وعقد الوزيران، بمطار القاهرة، جولة مباحثات لاستعراض ملف علاقات التعاون بين مصر واليونان، وآخر التطورات بشأن الأزمة الليبية والاتفاق التركي مع حكومة «الوفاق» الليبية برئاسة فايز السراج، بشأن ترسيم الحدود البحرية، وما سببته من توتر متصاعد مع أنقرة.

وجاءت هذه المباحثات، في إطار المشاورات المستمرة بين مصر واليونان على كافة المستويات.

وكان وزير الخارجية اليوناني زار مصر أول ديسمبر الحالي لبحث الجوانب المختلفة للعلاقات الثنائية وسبل تطويرها، ومجمل تطورات الأوضاع الإقليمية، وسائر ملفات المنطقة والتطورات في شرق البحر المتوسط.