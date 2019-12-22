مصادرة وإتلاف 15 مبسطًا عشوائيًّا بسوق النكاسة في مكة

داهمت بلدية المسفلة الفرعية -بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة وإدارة الضبط الإداري، بالعاصمة المقدسة، اليوم الأحد- سوق النكاسة العشوائية. وأفاد الحساب الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة على «تويتر»، بأن المداهمة أسفرت عن مصادرة وإتلاف (15 مبسطًا عشوائيًّا)؛ لبيع لحوم وأسماك وخضراوات وورقيات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. كما أسفرت المداهمة عن ضبط 21 مخالفًا وتم تسليمهم إلى جهة الاختصاص.

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