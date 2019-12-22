مدني مكة يطلق حملة للكشف والتفتيش على شركات ومؤسسات السلامة

أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، اليوم الأحد، حملة للكشف والتفتيش على شركات ومؤسسات السلامة، بمشاركة الجهات ذات العلاقة ممثلة في وزارة التجارة، وأمانة العاصمة المقدسة، ومكتب العمل-هيئة المواصفات والمقاييس.

وتهدف الحملة إلى التأكد من جودة الأعمال المقدمة، وجاهزية أنظمة الوقاية والحماية من الحريق في كافة المنشآت، ومدى مطابقتها مع المواصفات والمقاييس بجانب التأكد من ممارسة النشاط المرخص وفق اللائحة المنظمة لذلك، واكتمال العمالة الفنية للمؤسسات والشركات للقيام بأعمال التركيب والصيانة على أكمل وجه.

وتستمر الحملة قرابة أسبوع حتى تنتهي من كافة المواقع المستهدفة.