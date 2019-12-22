وزير الخارجية يوقع اتفاقية إنشاء القيادة العسكرية الخليجية في الرياض

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعودي، اليوم الأحد، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات الإقليمية والدولية، إضافة لبحث التعاون الخليجي المشترك.

ووفق بيان لوزارة الخارجية، نشره الحساب الرسمي لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تم توقيع مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في شأن مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون.

جاء ذلك بحضور قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الفريق عيد الشلوي، وحضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور عبدالرحمن الرسي.