إجلاء 26 شخصًا احترازيًّا إثر اندلاع حريق في بناية بحي النصر بالمدينة

تمكنت مديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق اندلع في بناية بحي النصر، مؤكدةً إجلاء السكان احترازيًّا.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال الدفاع المدني السعودي: «أخمد مدني المدينة المنورة حريقًا اندلع في بناية بحي النصر»، لافتًا إلى أنه تم إجلاء ٢٦ شخصًا احترازيًّا، دون وقوع أي إصابات.

وفي سياق ذي صلة، وقع المدير العام للدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، مؤخرًا، عقدًا مع شركة عالمية متخصصة لتأمين آليات ومعدات متطورة للإطفاء والإنقاذ والدعم اللوجستي لفرق ومعدات الدفاع المدني الميدانية.

وأكد أن «هذه المعدات تختص بأعمال مواجهة المخاطر في حوادث الأنفاق والأسواق المغلقة، وموسم الحج والعمرة، ولمواجهة حوادث المباني العالية، والمستودعات المغلقة، وحوادث الطرق السريعة والبرية، بالإضافة إلى إسهامها في مكافحة الحرائق الصناعية؛ وذلك للحفاظ على المكتسبات الوطنية وسلامة أبناء هذا الوطن الغالي والمقيمين على ثراه؛ لتحقيق السلامة والحماية من كل المخاطر».