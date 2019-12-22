«إغاثي الملك سلمان» يعيد إنسانية 57 طفلًا جندتهم الميليشيا الحوثية

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس السبت، يومًا مفتوحًا لـ27 طفلًا ممن سبق أن جندتهم الميليشيات الحوثية ومن الذين تأثروا بالألغام والمتفجرات، ليتم إعادة تأهيلهم نفسيًّا واجتماعيًّا، إضافة إلى 30 طفلًا من مخيمات النزوح في مدينة مأرب.

وشمل اليوم المفتوح برنامجًا ترفيهيًّا وتثقيفيًّا، ورياضة الهواء الطلق والألعاب الحركية والمرسم الحر؛ حيث تم تنفيذها بإشراف من المختصين النفسيين والاجتماعيين في المركز.

وقال مدير مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن عبدالرحمن القباطي، إن تنظيم هذا اليوم يأتي في إطار اهتمام المركز بالأطفال الذين سبق تجنيدهم من قبل الميليشيات الحوثية بهدف دمجهم مع غيرهم من الأطفال.

وأشار القباطي إلى أن أهمية البرامج المفتوحة تكمن في مساعدتها الأطفال على التخلص من الترسبات السلبية من جراء التجنيد القسري وآثار النزوح، وتُشعرهم بأهميتهم كأطفال لهم الحق في الفرح واللعب بأريحية في المساحات المفتوحة.

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وينفذ المركز الدورة الخامسة من المرحلتين التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية واستخدمتهم دروعًا بشرية.

كما أطلق المركز حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للبالغين من عائلات ذوي الدخل المحدود في مدينة الخرطوم بجمهورية السودان.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي، في اليوم الأول للحملة، 18 عملية جراحية؛ منها عمليتا لقلب مفتوح، و16 عملية قسطرة تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

وتهدف الحملة إلى إجراء ما يقارب 110 عمليات جراحية لذوي الدخل المحدود في مدينة الخرطوم، انطلاقًا من واجب المملكة العربية السعودية الإنساني، ممثلةً في المركز تجاه المحتاجين في العديد من الدول حول العالم، والوقوف بجانبهم ورفع معاناتهم.