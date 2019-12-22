انقطاع الكهرباء عن تخصصي الدمام.. والمستشفى يؤكد: لم يتأثر المرضى

أدى انقطاع التيار الكهربائي صباح اليوم الأحد، عن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، إلى التأثير على مواعيد مراجعة المرضى للعيادات، خلال فترة الانقطاع، فيما أكدت المستشفى عدم تعرُّض أيٍّ من المرضى المنوَّمين للخطر أو التأثر جراء ذلك.

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية والتواصل المؤسسي والمتحدث الرسمي للتجمع الصحي بالمنطقة الشرقية محمد مقيبل لـ«عاجل»، إن انقطاع التيار في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام صباح اليوم، جاء نتيجة زيادة الأحمال على بعض المباني.

وأضاف أن الانقطاع الذي استغرق ساعة ونصف، لحق بمبنى العيادات ومبنى الإدارة التنفيذية، مؤكدًا أن المولدات الاحتياطية عملت تلقائيا دون وجود أي خلل في تقديم الخدمة.

ولفت إلى أن التجمع الصحي يطبق تكاملًا في الكوادر وخبرات العمل في توفير الخدمات، بين منشآت التجمع الصحي الاثنين والعشرين بالإضافة إلى 138 مركزًا صحيًّا، تمتد من الخفجي إلى البطحاء شمالًا وجنوبًا.

وأضاف أن التضافر بين تلك المنشآت ساهم في خلق بيئة إيجابية تفاعلية نتيجة التكامل بين مكونات التجمع الأول بالمنطقة الشرقية.