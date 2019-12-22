«أكناف» تودع أكثر من 418 ألف ريال في حسابات المستفيدين بالباحة

أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة «أكناف» مبلغ 418.800 ريال لشهر ربيع الآخر في جميع الحسابات البنكية للمستفيدين من الأيتام، تمثل الكفالة الشهرية. وأوضحت الجمعية أن المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجمعية يقارب 1396 يتيمًا ويتيمة موزعين على 442 أسرة داخل المنطقة. يذكر أن مشروع الكفالة الشهرية، يهدف إلى تأمين دخل ثابت ومستمر للأيتام وأسرهم لسد احتياجاتهم الأساسية.

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