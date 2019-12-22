السفارة في أستراليا تحذر المواطنين من تطورات الحرائق.. وتطالب بالتقيد بالتعليمات

طالبت سفارة المملكة العربية السعودية لدى أستراليا، المواطنين السعوديين المتواجدين هناك بالتقيد بتعليمات السلطات المحلية؛ نظرًا لتطورات الحرائق التي قد تشكل خطرًا في بعض الولايات الأسترالية.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت السفارة السعودية لدى أستراليا: نظرًا لتطورات الحرائق التي قد تشكل خطرًا في بعض الولايات الاسترالية فان السفارة تؤكد على المواطنين أهمية التقيد بتعليمات السلطات المحلية.

وأشارت السفارة إلى أنه في الحالات الطارئة يمكن التواصل مع غرفة الطوارئ بالسفارة والقنصلية في سيدني على الأرقام التالية: 0473999119،0432257277.

واليوم الأحد، رفعت قوات الحماية المدينة الأسترالية حالة الطوارئ في البلاد، بعد احتدام حرائق الغابات المنتشرة في العديد من المناطق على أطراف ولاية نيو ساوث ويلز، ووصول بعد الحرائق لأطراف مدينة سيدني وأصابه العديد من رجال الإطفاء.

ووفقًا للتقارير التي تناقلتها الكثير من وسائل الإعلام، فإن السلطات الأسترالية، قررت غلق العديد من المنافذ والطرق الرئيسية لحماية المسافرين من تلك الحرائق التي تنتشر بشكل كبير بسبب سرعة الرياح القوية التي تعيشها استراليا حاليا بسبب المناخ.

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وأبرز تقرير صحيفة الديلي ميل البريطانية، أن السلطات قررت رفع حالة التأهب القصوى، بعد العثور على جثة أحد المواطنين داخل الحرائق، ووصول درجة حرارة المناطق المحيطة بالحرائق لـ 40 درجة مئوية بسبب سرعة الرياح.

ونقلت الصحيفة تصريح رئيس الخدمة المدنية في ولاية نيو ساوث ويلز قائلًا: إن الظروف المناخية من ارتفاع درجات الحرارة والرياح الشديدة وفرت أجواء حرائق كارثية.

وأضاف: مع حلول المساء، وصلت 6 حرائق في الولاية إلى مستوى الطوارئ، منها حريقان حول سيدني، ونسبة الحرائق امتدت لأكثر من 140 كيلومترًا غربي سيدني؛ حيث احترق عدد من المنازل، وتم إصابة 23 رجل إطفاء جراء عملهم في إخماد تلك الحرائق.

وفي تصريح لمكتب الأرصاد الجوية في ولاية نيو ساوث ويلز، أكد أن الفترة القادمة لن تشهد هطول أمطار على تلك المناطق والتي ستستمر لمدة شهرين.