«مدن» و«كاكست» تتفقان على مشاريع مشتركة في 3 مدن صناعية

وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، اتفاقية تعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «كاكست» لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال تقنيات معالجة المياه والتكييف والطاقة الشمسية.

جاء ذلك بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، ونائبه المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون على تنفيذ المشروعات البحثية والميدانية المتعلقة بتقنيات إنتاج الطاقة، والتكييف، ومعالجة المياه بالطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التبادل المعرفي بين «مدن» وباحثي المدينة في تنفيذ الدراسات والمشروعات المشتركة، والعمل على نشر النتائج البحثية لتستفيد منها أكبر فئة ممكنة.

ويشمل التعاون المزمع تنفيذه في ثلاث مدن صناعية، تصميم وبناء محطة مياه بسعة 500 متر مكعب يوميًّا لتحلية المياه الجوفية بالمدينة الصناعية بتبوك؛ بهدف زيادة المياه المحلاة، وتقليل استخدام المواد الكيميائية ذات التأثير السلبي في البيئة.

كما يهدف تعاون «مدن» و«كاكست» إلى بناء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بمدينة سدير للصناعة والأعمال لتقليل استهلاك الطاقة بسعة 1000 متر مكعب يوميًّا.

وتتضمن الاتفاقية تطبيق نظام يسهم في رفع كفاءة الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية في المباني بواحة مدن بجدة.

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من جانبه، أوضح المدير العام لـ«مدن» المهندس خالد بن محمد السالم، أن الهيئة تمضي قُدمًا في استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، بالعمل المستمر لتطوير وخلق بيئة متكاملة الخدمات لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية إلى مدنها الصناعية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تُعد تفعيلًا لشراكات «مدن» مع الجهات الحكومية، والقطاعين العام والخاص من أجل الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة طبقًا لرؤية المملكة 2030.

وأوضح أن الاتفاقية تقضي بتعاون الطرفين في المجالين البحثي والتقني، وتحقيق متطلبات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، بما يتسق مع مبادرات «مدن» في البرنامج، ومنها استكمال الخدمات الأساسية، وتعزيز الإنتاجية الصناعية والخدمات اللوجستية، وتأسيس تجمعات صناعية متخصصة بالمدن الصناعية، بالإضافة إلى تحسين كفاءة توليد واستهلاك الطاقة، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني.

بدوره، أوضح رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور أنس بن فارس الفارس؛ أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعاون المدينة و«مدن»، وحرصهما على تنفيذ متطلبات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» في تحسين كفاءة توليد واستهلاك الطاقة، والاستفادة من القدرات الموجودة لدى المدينة و«مدن»، من خلال تكامل البنية التحتية والتجهيزات البحثية والتركيز على أهداف استراتيجية تهم الطرفين والمصلحة الوطنية.

وخلال الفترة الأخيرة، سعت «مدن» إلى تفعيل شراكاتها مع المؤسسات الأكاديمية والعلمية في المملكة من أجل تعزيز المجالات البحثية في قطاع الصناعة؛ حيث وقعت مذكرة تعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز تستهدف خلق شراكة استراتيجية في المجالات العلمية والتطبيقية، لتلبية احتياجات «مدن» والشركات والمصانع من الكوادر المؤهلة، ودعم توجه المملكة نحو الثورة الصناعية الرابعة.

ووقعت «مدن» مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» لدعم وتنفيذ مشاريع بحثية رائدة، والإسهام في إيجاد اقتصاد قائم على المعرفة من خلال البحث العلمي، وتحقيق الاكتشافات التي تعالج أهم التحديات الاقتصادية، وفي القلب منها التحديات التي تواجه القطاع الصناعي.

وتهتم «مدن» منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية المتكاملة الخدمات؛ إذ تٌشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198.8 مليون متر مربع حتى الآن. وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.