إصابة واحدة في حادث تصادم مركبتين بالعاصمة المقدسة

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، مساء اليوم الأحد، عن اصطدام مركبتين بالعاصمة المقدسة نتج عنه إصابة واحدة. وعبر صفحته الرسمية، قال المركز: «وقع اصطدام بين مركبتين في حي (الكعكية) بالعاصمة المقدسة، نتج عنه إصابة شخص»، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة باشرت الحادث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

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