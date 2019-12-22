كراني يحذر من كتلة باردة على معظم مناطق المملكة.. بدءًا من الاثنين

حذر خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، اليوم الأحد، من تأثيرات الكتلة الباردة على معظم مناطق المملكة خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال كراني: «بعون الله، يستمر تأقلم الكتلة الباردة على القطاع الغربي، شاملةً وسط الشمال وغرب الوسطى.. ويستمر التأثير القطبي على الشمالية الشرقية والشرقية والوسطى»، لافتًا إلى أن نهاية هذه الموجة الباردة سيكون غدًا الاثنين 23 ديسمبر ليبدأ تأثير قطبي بارد جدًّا مع نهايته.

وأكد كراني أن تأثير الموجة الشديدة البرودة سوف يستمر حتى نهاية ديسمبر الجاري، فيما خاطب كراني المواطنين، قائلًا: «أعِدُّوا العدة لاستقبال هذا التأثير القطبي البارد».

وفي تغريدة ثانية، حذَر كراني أهالي مناطق عدة بالمملكة من الهواء القطبي، مُطالبًا إياهم بتدفئة أنفسهم وأطفالهم.

وقال كراني: «تجنبوا الهواء القطبي.. يا أهل (حفر الباطن، القيصومة، الكويت، مناطق شرق حائل، بريدة، عنيزة، الرس، الزلفي، المجمعة، شقراء الدوادمي، الرياض العاصمة، الخبر، الجبيل، الظهران، الأحساء)».

واتساقًا مع مطالبة خبير الأرصاد الجوية بضرورة التدفئة، جدد «الدفاع المدني» التنبيه إلى أخطار وسائل التدفئة المختلفة، بعد تكرار حوادثها مؤخرًا، محددًا أربعة إجراءات للسلامة يمكن اتخاذها لمواجهة موجة البرد التي تتعرض لها البلاد دون مخاطر.

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وبيَّن الدفاع المدني –عبر إنفرجراف نشره على حسابه بتويتر- بعض إجراءات السلامة التي تمثَّلت في:

أولًا- مدفأة الكيروسين: يجب تزويدها بفلتر يمنع خروج رائحة الغاز (الكيروسين)، إضافة إلى تأمين يضمن انطفاء الشعلة مباشرة عند سقوط المدفأة.

ثانيًا- المدفأة الكهربائية: يجب التأكُّد من وجود أداة الفصل التلقائي للكهرباء عند سقوطها على جانب التهوية.

ثالثًا- مدفأة الزيت: يجب وضعها في مكان مستقر حتى لا تتعرَّض للسقوط وينسكب الزيت على الأثاث.

رابعًا- التدفئة بالحطب والفحم: يجب إشعال الفحم خارج المنزل، وكذلك تجنُّب إغلاق الأبواب والنوافذ؛ حتى لا يتشبع المكان بغاز أول أكسيد الكربون القاتل.