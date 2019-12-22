السعودية اليوم / المنظمة الدولية للهجرة: 4000 شخص في ليبيا يتلقّون إغاثات غذائية



طرابلس 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واس

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة تلقي حوالي 4000 مهاجر يعيشون في المناطق الحضرية في جميع أنحاء ليبيا مساعدات وإغاثات غذائية.

وأكدت المنظمة في بيان أنهم يتعاونون مع برنامج الأغذية العالمي، مما يساعدهم في تقديم المساعدة للأشخاص الأكثر احتياجا لها.

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19:41ت م

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