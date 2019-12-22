السعودية اليوم / ورشة عمل إقليمية حول العالم الرقمي وثقافة الطفل العربي



القاهرة 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واس

يعقد المجلس العربي للطفولة والتنمية بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الإلكسو" وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" بالقاهرة، ورشة عمل إقليمية تحت عنوان "العالم الرقمي وثقافة الطفل العربي" خلال المدة من 28 – 29 من الشهر الجاري، بمشاركة خبراء من أربع دول عربية.

وأوضح الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية الدكتور حسن البيلاوي في تصريح له اليوم أن الورشة تناقش المفاهيم والمكونات المعرفية والعلمية لمتطلبات انخراط الطفل العربي في ثقافة الثورة الصناعية الرابعة من حيث تأثيرها على البنية المفاهيمية للطفل العربي، ووضع برنامج إقليمي لتهيئة الطفل العربي ليكون قادرًا على التعامل مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة ارتباطا بجذوره الثقافية العربية، فضلاً عن استعراض دراسة تقييمية حول مدى جاهزية الأطفال العرب في امتلاك المهارات والقيم والمعارف التي تأهلهم للاندماج في الثقافة الرقمية.

يشار إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية قد أقر موضوع "تمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة" توجهًا إستراتيجيًا للمجلس ومشروعًا ممتدًا حتى العام 2023، إضافة إلى كونه يمثل موضوع الدورة الثانية من الجائزة البحثية التي ينظمها المجلس.

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19:16ت م

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