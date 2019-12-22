السعودية اليوم / سمو الأمير بدر بن سلطان يرأس اجتماعًا لأمانة محافظة جدة



جدة 25 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واس

استعرض صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة في مقر الإمارة بجدة اليوم, خطط أمانة محافظة جدة الخاصة بتطوير منظومة العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة، إلى جانب تطوير عدد من الأحياء داخل المحافظة.

وقدمت أمانة محافظة جدة خلال رئاسة سموه اجتماعًا بقيادات أمانة محافظة جدة, بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة, ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي, عرضاً عن خطط تطوير آليات النظافة في أحياء جدة عبر رفع معايير الرقابة على الأداء والتحكم إلكترونيا في حركة النفايات، وتأهيل الشركات العاملة في هذا القطاع , بالإضافة لتكوين قاعدة بيانات دقيقة عن كافة عناصر المنظمومة.

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18:35ت م

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